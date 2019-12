Cours action Remy Cointreau

Fiche Société Remy Cointreau

Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit , cognacs (68,8%) : marques Rémy Martin et LOUIS XIII ; - liqueurs et spiritueux (23,5%) : liqueurs (Cointreau), rhums ...

Voir fiche société