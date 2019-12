Cours action Pernod Ricard

Fiche Société Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit , spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,3%) : marques Absolut (11,1 millions de caisses ...

Voir fiche société