Cours action LVMH

Fiche Société LVMH

LVMH Moët Hennessy Vuitton est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit , articles de mode et de maroquinerie (39,3%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ; - vins et spiritueux (10,9%) : champagnes (marques ...

Voir fiche société