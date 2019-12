Cours action LafargeHolcim

Fiche Société LafargeHolcim

LafargeHolcim est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit , ciments et clinkers (61,2%) : 221,9 Mt vendues en 2018. A fin 2018, le groupe dispose de 270 cimenteries et stations de broyage dans le monde ; ...

Voir fiche société