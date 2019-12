Cours action Icade

Fiche Société Icade

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des ...

Voir fiche société