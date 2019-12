Cours action HSBC Holdings

Fiche Société HSBC Holdings

HSBC Holdings figure parmi les 1ers groupes bancaires mondiaux. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit , banque de détail et gestion de patrimoine (48,5%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, ...

Voir fiche société