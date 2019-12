Cours action Groupe ADP

Fiche Société Groupe ADP

Groupe ADP est le 2e groupe aéroportuaire européen. Il est spécialisé dans la détention et l'exploitation, en Ile-de-France, de 3 aéroports (Paris - Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget), de 10 aérodromes et d'un héliport (Paris Issy-les-Moulineaux). Le CA par activité se répartit ...

Voir fiche société