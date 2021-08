Cours action General Electric

Fiche Société General Electric

General Electric Company est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - fabrication d'équipements de production d'énergie (41,3% du CA) : équipements pétroliers et gaziers, centrales clés en main, turbines à gaz, turbines éoliennes, etc. ; - fabrication de moteurs d'avion et ...

Voir fiche société