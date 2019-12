Cours action Airbus Group

Fiche Société Airbus Group

Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit , avions commerciaux (74,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ; - systèmes de défense et aérospatiaux ...

Voir fiche société