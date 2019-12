Cours action Air Liquide

Fiche Société Air Liquide

Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit , gaz industriels et médicaux (95,7%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des ...

Voir fiche société