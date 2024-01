WPP : la participation dans Kantar fait parler

(Boursier.com) — Grosse opération en vue dans la publicité ? WPP étudierait diverses options pour sa participation de 40% dans la société d'études de marché Kantar, alors que le géant britannique cherche à lever des fonds et à faire face à la baisse du cours de son action, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. La société travaillerait avec un conseiller pour étudier des alternatives potentielles, notamment une vente pure et simple de la participation qu'elle a conservée après avoir vendu 60% de Kantar à Bain Capital en 2019. Un accord pourrait donner une valeur nette d'environ 3 à 4 milliards de dollars à Kantar, qui a également environ 4 milliards de dollars de dettes, précisent les sources.

L'une des options envisagées est de vendre la participation à Bain, mais des alternatives telles qu'une éventuelle introduction en bourse de l'entreprise seraient également à l'étude. Par ailleurs, Bain envisagerait également de lancer la vente de Kantar Media, une unité de Kantar qui gère le système de mesure d'audience de la télévision britannique, souligne l'agence. Cette entreprise pourrait être valorisée environ 1 milliard de livres sterling. Les délibérations sur une éventuelle sortie de la participation de WPP dans Kantar n'en sont qu'à leurs débuts et aucune décision finale n'a été prise, selon les sources. WPP pourrait également décider de conserver sa participation s'il ne trouve pas d'options viables.

Les actions de WPP ont chuté de 14% au cours de l'année écoulée et se négocient plus de 60% sous leur plus haut historique de 2017.