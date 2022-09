Worldline : une offre sur l'unité paiements de Sabadell ?

(Boursier.com) — Le Français Worldline, l'Italien Nexi et l'Américain Fiserv soumettraient des offres indicatives pour l'unité de paiement de Sabadell, indique Reuters. Des sources de l'agence affirment que la vente pourrait être évaluée à 400 millions d'euros (393,6 millions de dollars) et que la banque espagnole Sabadell devrait présenter une liste des derniers soumissionnaires pour l'unité au début du mois prochain. Une source indique que l'entreprise affiche un bénéfice ajusté d'environ 25 à 30 millions d'euros.

L'établissement espagnol examinera les offres lors d'une réunion du conseil d'administration fin septembre, puis passera aux étapes finales de l'enchère, permettant aux soumissionnaires d'effectuer une diligence raisonnable sur l'unité, ont indiqué les sources. Sabadell, Worldline, Nexi et Fiserv ont refusé de commenter, précise Reuters.

L'activité a réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 milliards d'euros au premier semestre 2022 contre 15,4 milliards d'euros à la même période l'an dernier et est une source de revenus stables et rentables pour la banque, car les transactions de paiement ont tendance à porter un intérêt plus élevé que les hypothèques.