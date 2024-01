Worldline : en mode défensif

(Boursier.com) — Worldline reperd 1,2% ce vendredi matin à 13,13 euros. Le groupe aurait retenu Morgan Stanley et Rothschild pour le conseiller sur sa stratégie de défense contre l'activisme, a indiqué l'agence Reuters. Il s'agit ici de rassurer les marchés et d'éviter par ailleurs une prise de contrôle hostile après le spectaculaire plongeon du cours. Des sources proches du dossier citées par l'agence affirmaient plus tôt cette semaine que les conseillers de Worldline avaient commencé à contacter des investisseurs potentiels, notamment des institutions financières françaises, des fonds de pension et des fonds souverains, en vue de prendre une participation minoritaire, avec une possibilité de vente d'actifs une fois que la société aura sécurisé un investisseur de référence.

Toujours selon ces sources, Worldline se concentre actuellement sur les changements de direction et sur la recherche d'un remplaçant pour le président Bernard Bourigeaud, tandis qu'une offre d'achat amicale formulée par un acquéreur acceptable pour le gouvernement français pourrait également être étudiée, bien que cela soit actuellement peu probable...

Prudence affichée

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à 'sousperformance' sur Worldline avec un objectif ramené de 12,30 à 11,60 euros. Après HSBC et BNP Paribas Exane au cours des derniers jours, Stifel avait aussi dégradé le titre du groupe de paiements à 'conserver'. Alors que le broker pensait initialement que la visibilité de Worldline était "assez forte", les résultats du troisième trimestre ont prouvé le contraire... En attendant une probable mise à jour à moyen terme au deuxième semestre, le courtier a constaté un manque de catalyseurs positifs pour l'entreprise. 2024 sera une année de transition, avec une croissance timide, une faible expansion de la marge OMDA, une génération de FCF terne et une révision des attentes à moyen terme.

La société et la direction sont confrontées à un niveau élevé de défiance de la part de la communauté financière, ce qui, selon le broker, exercera une pression sur le titre et ses multiples de valorisation à court et moyen terme, à moins que des changements de gouvernance n'interviennent sous la forme de nouveaux membres véritablement indépendants au CA et potentiellement de nouveaux visages au sein de l'équipe de direction pour lancer une nouvelle dynamique. 2025 devrait être une bien meilleure année pour Worldline, mais c'est trop loin et trop incertain pour le moment. L'objectif de cours a été coupé à 15 euros...