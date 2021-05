Wendel : envisagerait de céder Cromology

Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel songerait à vendre Cromology. Une opération qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard d'euros à la société d'investissement. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', Wendel serait sur le point de nommer des conseillers pour évaluer l'intérêt pour l'entreprise. Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts, et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à une transaction.

Basée à Clichy, Cromology fabrique des peintures décoratives vendues dans huit pays, dont l'Italie, le Maroc et l'Espagne. La société compte plus de 3.000 employés et a généré 628 millions d'euros de revenus en 2020. 65% de son activité est réalisée en France, 25% dans les pays d'Europe du Sud, et 10% dans le reste du monde. La demande de produits de décoration a été soutenue pendant la crise du coronavirus, car de nombreuses personnes se sont concentrées sur l'amélioration de leur maison alors qu'elles étaient confinées à l'intérieur.

Wendel a investi 550 millions d'euros dans l'entreprise depuis 2006, indique son site internet.