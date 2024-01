Volkswagen : quel avenir pour la division dédiée aux batteries ?

(Boursier.com) — Une autre opération de taille abandonnée dans le secteur automobile européen ? Après Renault, qui a renoncé hier soir à introduire en bourse sa filiale Ampere, Volkswagen aurait décidé de repousser ses plans visant à chercher des investisseurs extérieurs pour sa branche dédiée aux batteries alors que le ralentissement de la demande de véhicules électriques assombrit les perspectives de l'activité.

Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', le plus grand constructeur automobile européen aurait également mis 'en veille' les négociations avec les investisseurs car il doute de sa capacité à fabriquer ses propres batteries à grande échelle. La société ne donne plus la priorité à une vente d'une partie du capital ou à une éventuelle cotation de l'activité PowerCo cette année ou l'année prochaine, selon les sources de l'agence. La situation reste néanmoins 'fluide' et VW pourrait encore aller de l'avant avec ses projets si le marché s'améliore.

Volkswagen travaille encore à "préparer les investisseurs à partir de 2024", selon un communiqué envoyé à l'agence. Concernant PowerCo, VW est prêt à "ouvrir la structure du capital et à continuer d'évaluer ses options dans le contexte de marché". La montée en puissance des véhicules électriques n'est pas aussi forte que prévu, mais l'intérêt des investisseurs pour PowerCo "reste élevé", selon la firme allemande.

Alors que beaucoup voyaient l'industrie automobile bénéficier à plein de la transition vers l'électrique, les plus grands constructeurs, dont VW, General Motors et Ford, réduisent leurs ambitions en matière de véhicules électriques après quelques années de croissance fulgurante. La disparition des subventions publiques, le manque d'infrastructures de recharge et les prix élevés des véhicules électriques pèsent en effet fortement sur la demande.

Créée en 2022, PowerCo prévoit d'investir 20 milliards d'euros dans des usines de batteries pour fournir des cellules à 3 millions de véhicules électriques par an. 'Bloomberg' rappelle qu'en juin dernier, Thomas Schmall, directeur technologique de VW qui préside également PowerCo, a déclaré que "tout est un défi" dans le secteur des batteries en raison du manque d'experts de haut niveau, de minéraux essentiels et d'équipements pour faire monter en puissance les usines. VW a annoncé son intention de voir PowerCo investir dans des mines pour contribuer à sécuriser son approvisionnement. Si VW maintient le cap, PowerCo fournira la moitié des besoins en batteries du constructeur automobile d'ici 2030, créant ainsi un géant avec 20.000 employés. A cet horizon, plus de 70% des ventes du constructeur automobile en Europe - et plus de 50% en Amérique du Nord - devraient alors être entièrement électriques.