Vodafone : les activités espagnoles susciteraient l'intérêt de divers acteurs

(Boursier.com) — Nouvelles rumeurs autour de Vodafone. La firme britannique aurait reçu plusieurs marques d'intérêt pour ses activités espagnoles. Selon les sources de 'Bloomberg', le groupe de télécommunications britannique a été contacté par des sociétés de private-equity et des prétendants stratégiques. Bien qu'il n'y ait pas de processus de vente formel pour l'unité, Vodafone pourrait envisager une cession en cas d'offre 'au bon prix', précise l'agence.

L'unité espagnole de Vodafone pourrait être valorisée plus de 4 milliards de dollars. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une transaction. Confronté à la concurrence de l'opérateur historique Telefonica, d'Orange et de Masmovil (qui ont depuis annoncé un accord de rapprochement), Vofafone Espana a vu ses revenus reculer de 16% entre 2018 et 2022, à environ 4,2 milliards d'euros.

Sous la pression de ses actionnaires, Vodafone tente de simplifier ses activités et conclure des accords afin de libérer de la valeur et relancer une action qui a chuté de près de 60% au cours des cinq dernières années.