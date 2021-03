Veolia ne relèverait pas son offre sur Suez

(Boursier.com) — La saga boursière de ce début d'année entre Veolia et Suez se poursuit. Par média interposé ou par voie de communiqués de presse, les deux spécialistes du traitement de l'eau et des déchets se renvoient la balle. Veolia continue à se heurter au refus de négocier de son concurrent qui a rejeté à de multiples reprises son offre de rachat à hauteur de 18 euros par titre. Alors que Veolia a annoncé dimanche qu'il "organisera cette semaine une conférence de presse pour annoncer une proposition de nature à sortir de cette situation par le haut", le président du conseil d'administration de Suez se dit prêt à discuter à condition que Veolia respecte plusieurs engagements et relève le prix de son offre.

Dans un entretien accordé au 'Figaro', Philippe Varin demande notamment à ce que les engagements sociaux pris par Veolia portent sur une durée de 4 ans et concernent les salariés de Suez hors de France. Le président de Suez exige également que Veolia accepte "de pérenniser un leader spécialisé à même de soutenir une R&D à rayonnement mondial" et enfin que Suez puisse exposer sa réaction au projet devant les administrateurs de Veolia.

Mais selon les sources de 'Reuters', Veolia ne prévoit pas de relever le prix de son OPA dans le cadre des annonces que le groupe projette de faire cette semaine. De quoi rapidement couper court à toute tentative de rapprochement... D'autant que le numéro un mondial du secteur a également fait part de son intention de bloquer des cessions stratégiques qui seraient envisagées par Suez, précisant "étudier toutes les voies de droit pour bloquer ces cessions et, si elles devaient avoir lieu, engager la responsabilité individuelle de ceux qui les auraient autorisées". Ambiance...

Veolia qui détient 29,9% de Suez après avoir repris en octobre la participation d'Engie pour 3,4 milliards d'euros, tente depuis plusieurs mois de mettre la main sur Suez. Mais ce dernier estime que l'OPA hostile de Veolia à hauteur de 18 euros par action sous-valorise l'entreprise, est soumise à des risques d'exécution majeurs pour les clients et les actionnaires et n'offre aucune garantie sociale appropriée à ses collaborateurs. Entre autres.