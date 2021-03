Veolia : la cession des activités australiennes de Suez peut-elle rebattre les cartes ?

Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez vit-il réussir à échapper à l'offre hostile de Veolia en se séparant d'actifs jugés stratégiques par ce dernier ? Nous n'en sommes pas encore là mais cette hypothèse pourrait prendre de l'épaisseur au cours des prochains jours après que Cleanaway Waste Management eut indiqué au régulateur australien discuter avec Suez d'une potentielle reprise de ses activités locales. La firme basée à Melbourne a précisé qu'il n'y avait aucune certitude quant au fait que les négociations débouchent sur une transaction.

Selon les sources de 'Bloomberg', un accord pourrait valoriser les actifs de traitement des déchets de l'entreprise française en Australie à environ 2 milliards d'euros. Une telle opération permettrait à Cleanaway d'absorber son principal concurrent et d'augmenter de moitié ses revenus et résultats, souligne ainsi l''Australia Financial Review'. Le quotidien financier local précise en effet que les activités de Suez aux antipodes génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars et un Ebitda de 150 à 200 M$.

Pour Suez, le produit de l'opération lui permettrait de poursuivre la mise en oeuvre de son plan 'Suez 2030' et de continuer ainsi à réduire son endettement, conquérir de nouveaux marchés grâce à des solutions basées sur la technologie et la valorisation des données et augmenter le retour aux actionnaires.

Veolia qui détient 29,9% de Suez après avoir repris en octobre la participation d'Engie pour 3,4 milliards d'euros, tente depuis plusieurs mois de mettre la main sur Suez mais se heurte au refus permanent de son concurrent. Ce dernier estime que l'OPA hostile de Veolia à hauteur de 18 euros par action sous-valorise l'entreprise, est soumise à des risques d'exécution majeurs pour les clients et les actionnaires et n'offre aucune garantie sociale appropriée à ses collaborateurs. Entres autres...

Le groupe dirigé par Antoine Frérot a déjà averti qu'il chercherait à s'opposer à la vente de tout actif jugé stratégique chez Suez - y compris ses activités de traitement des déchets en Australie - par tout moyen légal. Il a également déclaré qu'il pourrait réduire le montant de son offre si Suez devait vendre des activités clés ou prendre des mesures qui détruiraient la valeur. La bataille entre les deux géants français des services à l'environnement se poursuit.