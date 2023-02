Valeo : la voiture autonome, du rêve à la réalité

(Boursier.com) — Ceux ou celles qui n'ont jamais été à l'aise pour garer leur voiture dans un parking vont bientôt pouvoir laisser leur véhicule se débrouiller tout seul : BMW et Valeo viennent en effet d'annoncer le renforcement de leur partenariat dans les "aides à la conduite", avec en particulier une coopération dans les nouvelles technologies de stationnement entièrement automatisé... Le contrat porte sur le développement par une centaine d'ingénieurs des deux groupes de fonctionnalités avancées de stationnement "sur terrain privé ou parking" dans le cadre de la prochaine génération de plateforme BMW, "Neue Klasse".

Le service de voiturier automatique (Automated Valet Parking / AVP), est particulièrement adapté aux parkings étroits : il permet de laisser son véhicule dans une zone de dépose dédiée : La voiture prend alors le relais et cherche de manière autonome une place de stationnement, réalise les manoeuvres nécessaires et peut circuler jusqu'au point de rencontre où l'attend son propriétaire... Grâce à un "dialogue avancé" entre l'électronique embarquée et l'infrastructure, la voiture pourra aussi se débrouiller seule avec la recharge électrique ou le lavage...

2025 en ligne de mire

Le constructeur allemand et l'équipementier français travaillent en commun sur ces enjeux d'autonomie depuis plus de 30 ans. En juin dernier, ils avaient annoncé un partenariat pour développer des contrôleurs d'aides à la conduite, des capteurs et les logiciels pour la Neue Klasse.

Valeo et le groupe BMW avaient ainsi scellé à l'époque ce partenariat par lequel l'équipementier doit fournir le contrôleur de domaine ADAS (Advanced driver-assistance systems), les capteurs et les logiciels pour le stationnement et les manoeuvres à basse vitesse sur la prochaine génération de plateforme BMW 'Neue Klasse' dont le lancement est prévu en 2025.

Valeo développe et produira le contrôleur de domaine ADAS capable de gérer tous les flux de données provenant de l'ensemble des capteurs (d'aide à la conduite) des véhicules du groupe BMW reposant sur cette plateforme Neue Klasse. Toutes les fonctions d'aide à la conduite seront hébergées et traitées par le contrôleur de domaine ADAS de Valeo, lequel sera équipé de SoC Qualcomm Snapdragon. Ainsi, le contrôleur de domaine ADAS intègrera la plateforme logicielle de Valeo pour les manoeuvres à basse vitesse, ainsi que les logiciels de BMW et de Qualcomm pour l'automatisation de la conduite.

Équipé de processeurs automobiles "parmi les plus puissants du marché", le système développé par Valeo, le groupe BMW et Qualcomm "sera capable de générer une cartographie et une compréhension en temps réel de l'environnement du véhicule et de son habitacle". De nouvelles fonctionnalités et mises à jour seront ajoutées tout au long du cycle de vie de la voiture...