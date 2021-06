United Airlines passerait une énorme commande d'avions auprès de Boeing et d'Airbus

United Airlines passerait une énorme commande d'avions auprès de Boeing et d'Airbus







Crédit photo © United Airlines

(Boursier.com) — Airbus et Boeing pourraient tous les deux profiter des projets de modernisation de la flotte d'United Airlines. Alors que 'Bloomberg' a rapporté un peu plus tôt que la compagnie basée à Chicago est en pourparlers avancés avec Boeing pour acquérir au moins 100 B.737Max, 'Reuters' croit savoir qu'UAL pourrait également s'offrir plusieurs douzaines d'A321neo.

"Nous n'avons actuellement aucun accord avec Boeing ou Airbus pour l'achat de nouveaux appareils et nous ne faisons aucun commentaire sur les commandes spéculatives d'appareils", a tempéré Luke Punzenberger, porte-parole du transporteur.

United a déjà acquis 25 monocouloirs Max en mars dernier. Mais en cas de confirmation, cette nouvelle méga commande auprès de Boeing apporterait un bol d'air frais au géant américain de l'aéronautique qui s'efforce de relancer les ventes du Max après deux crashs mortels et une longue immobilisation mondiale de l'appareil. Ces avions permettraient à United de mettre au rebut ses plus vieux Boeing 757, dont beaucoup datent du milieu des années 1990 et sont plus gourmands en carburant que les avions de dernière génération.

La compagnie est également déjà cliente de l'A321 d'Airbus. Il y a deux ans, elle a commandé 50 unités du futur A321XLR pour près de 7 Mds$ au prix catalogue. Elle devrait recevoir ses premiers appareils en 2024.

Les réservations des compagnies aériennes américaines ont fortement rebondi au cours des dernières semaines grâce aux vaccinations contre le Covid-19 et à l'assouplissement des restrictions après que la pandémie eut provoqué la pire récession dans le secteur. Le trafic devrait quasiment retrouver son niveau d'avant-crise cet été outre-Atlantique.