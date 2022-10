United Airlines : Airbus et Boeing à la lutte pour une commande historique ?

(Boursier.com) — Qui a dit que les gros porteurs n'avaient plus d'avenir ? United Airlines Holdings serait proche de concrétiser une commande de plus de 100 appareils long-courrier, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches de la compagnie aérienne. Cet achat entrerait dans la stratégie mise en place par Scott Kirby pour améliorer l'offre de United un peu plus d'un an après que le transporteur basé à Chicago eut acheté 270 avions à fuselage étroit. United étudierait des offres pour le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus.

Le directeur général d'UAL aurait récemment déclaré à des pilotes participant à une session de formation à Denver que la compagnie prévoyait une commande "à trois chiffres" et étudiait plusieurs modèles de gros porteurs pour un accord qui pourrait être annoncé d'ici décembre, précise l'une des sources de l'agence. Le calendrier et la taille de la transaction n'ont pas été finalisés et pourraient encore changer.

La compagnie possède 128 Boeing bi-couloirs qui ont au moins 20 ans, l'âge auquel les coûts de maintenance montent généralement en flèche, selon les données de Cirium. United n'a que sept Dreamliners en commande et a un accord reporté à plusieurs reprises pour 45 avions A350, dont les livraisons sont attendues à la fin de cette décennie.

Cette nouvelle commande potentielle constituerait l'une des plus importantes de l'histoire en matière d'avions bicouloir. Elle permettrait de 'relancer la machine' sur un segment de marché laminé pendant la pandémie de Covid-19 mais qui se redresse lentement à mesure que les frontières rouvrent et que les voyageurs d'affaires retournent dans le ciel. Pour Airbus, elle marquerait une nouvelle victoire sur les terres de Boeing. A l'inverse, elle permettrait au géant américain de donner un nouveau souffle à son 787, objet de multiples pépins au cours des dernières années.