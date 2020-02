Unicredit supprimerait environ 6.000 emplois en Italie

(Boursier.com) — Les nouvelles suppressions de postes se précisent chez Unicredit. Le nouveau plan de la banque italienne, qui vise notamment à créer 16 milliards d'euros de valeur pour les actionnaires sur la période 2020-2023, passe par l'élimination d'environ 8.000 emplois, soit près de 9% des équipes.

Selon les dernières indiscrétions obtenues par 'Bloomberg', l'établissement dirigé par Jean Pierre Mustier devrait réduire ses équipes d'environ 6.000 personnes et fermer 450 agences en Italie, son principal marché. Les mesures devraient être mises en place jusqu'en 2023, selon une lettre envoyée aux syndicats que l'agence a pu consulter.

Le dirigeant français a déclaré à plusieurs reprises que les suppressions d'emplois se feraient par le biais de retraites anticipées, d'une manière socialement responsable et en accord avec les représentants des salariés. Concentrée sur la simplification de sa structure et l'amélioration de la manière dont elle alloue son capital, la banque transalpine réduit ses coûts à marche forcée et accélère l'assainissement de son bilan. Des mesures qui semblent porter leurs fruits comme en atteste la publication, la semaine passée, d'une perte nette moins élevée que prévu au quatrième trimestre. Hors exceptionnels, UniCredit a atteint son objectif d'un bénéfice net annuel de 4,7 milliards d'euros en 2019.