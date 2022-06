Ubisoft : pas encore le moment de jouer ?

(Boursier.com) — Ubisoft progresse de 1,3% à 47,23 euros ce vendredi, au sortir d'une semaine moins spéculative que d'habitude sur ce dossier, avec un gain modeste de 0,5% sur 5 séances. Goldman Sachs a relevé de 40 à 45 euros son objectif de cours aujourd'hui, tout en restant à 'vendre' sur le titre. La piste d'un rachat du groupe ne semble pas encore d'actualité malgré certains rumeurs qui reviennent périodiquement sur le marché. Récemment, la SG avait rehaussé à l'achat sa recommandation sur l'éditeur de jeux vidéo en visant un cours de 55,3 euros à l'occasion de l'annonce de la sortie de son jeu 'free-to-play' 'Roller Champions' le 25 mai dernier...

L'analyste s'attend à ce qu'Ubisoft dévoile plusieurs titres 'free-to-play' au cours de l'exercice 2023 sur toutes les plateformes, bien que l'on ne sache pas encore quels jeux seront lancés... Il précise simplement que le développement de 'XDefiant', 'The Division Heartland', 'Rainbow 6 Mobile' et 'The Division Mobile' est en cours, certains jeux étant en phase finale de test. Selon lui, il est néanmoins essentiel d'investir massivement dans le marketing pour que ce type de jeu soit un succès.