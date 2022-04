Ubisoft : nouvelle vague spéculative

(Boursier.com) — Deuxième séance consécutive de nette progression pour Ubisoft. Le titre de l'éditeur de jeux vidéo gagne 5,6% à 40,6 euros ce lundi après avoir flambé de plus de 11% vendredi. 'Bloomberg News' est à l'origine de cet accès de fièvre après que l'agence eut révélé avant le week-end que le groupe de la famille Guillemot était dans le viseur de plusieurs sociétés d'investissement, Blackstone et KKR & Co en tête. "Ubisoft, qui est à l'origine de la franchise "Assassin's Creed", n'a entamé aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels, et il n'est pas clair si son principal actionnaire est disposé à conclure un accord", ont précisé les sources de l'agence.

Ubisoft a indiqué à 'Bloomberg' qu'il avait construit un portefeuille solide et qu'il est idéalement positionné pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans un contexte de croissance rapide du secteur. La société a refusé de commenter tout intérêt de rachat.

La récente acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft alimente les spéculations dans le secteur et notamment concernant Ubisoft, perçu comme la cible 'idéale' dans l'industrie. Les rumeurs autour du groupe français vont d'ailleurs bon train depuis plusieurs mois. "Ubisoft possède sept franchises, chacune avec un potentiel de plusieurs milliards de dollars", affirme Neil Campling, analyste chez Mirabaud Securities. "La période des fusions et acquisitions dans les jeux est loin d'être terminée".