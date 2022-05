Ubisoft : nouvelle poussée spéculative

(Boursier.com) — C 'est reparti pour un tour ! Ubisoft flambe à nouveau de plus de 10% sur le marché parisien, encore porté par des rumeurs de rachat. Selon un article de 'Dealreporter', la famille Guillemot évalue un partenariat avec une société de capital-investissement, les noms de KKR & Co et Blackstone étant notamment évoqués. À la lumière de la chute du cours de l'action depuis 2018 et de l'environnement macroéconomique actuel, la direction d'Ubisoft peut penser que l'entreprise serait plus à même d'opérer en dehors des marchés, précise 'Dealreporter'.

'Bloomberg News' avait déjà dernièrement rapporté que l'éditeur de jeux vidéo était dans le viseur de plusieurs sociétés d'investissement, dont Blackstone et KKR & Co. "Ubisoft, qui est à l'origine de la franchise "Assassin's Creed", n'a entamé aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels, et il n'est pas clair si son principal actionnaire est disposé à conclure un accord", avaient alors précisé les sources de l'agence.

Neil Campling, analyste chez Mirabaud Securities, explique à 'Bloomberg' qu'un tel accord aurait "un sens total" car la famille Guillemot serait toujours impliquée tout en travaillant avec une société de capital-investissement loin du regard du public. De plus, écarter toute offre d'un acteur concurrent s'inscrit dans la stratégie de la famille fondatrice qui a déjà repoussé les tentatives de prise de contrôle d'EA et de Vivendi.