Transport Aérien : Gecas et AerCap seraient proches d'une fusion

(Boursier.com) — La crise sans précédent que traverse l'industrie aéronautique devrait entrainer un bouleversement du côté des loueurs d'avions. Gecas, la division spécialisée dans ce domaine du géant américain General Electric serait en effet sur le point de fusionner avec AerCap Holdings. Selon les sources du 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information, et de 'Bloomberg', un accord pourrait être annoncé dans les prochaines heures. La transaction, estimée à plus de 30 milliards de dollars, verrait les deux premiers acteurs de leasing d'avions se rapprocher pour former une société possédant, gérant ou ayant en commande un total de près de 3.000 appareils.

AerCap, basée à Dublin et cotée à Wall Street, pèse 6,6 milliards de dollars contre environ 120 Mds$ pour le conglomérat américain. Un accord pourrait être une situation "gagnant-gagnant" à la fois pour les entreprises et pour l'industrie aérienne, a déclaré à l'agence Mark Martin, fondateur de Martin Consulting, qui conseille l'industrie aéronautique depuis Dubaï. "Il est clair que GE et AerCap constatent un regain d'intérêt pour le refinancement et la location d'avions. Cela se fait dans le contexte d'une reprise post-Covid".

Restera toutefois à surmonter plusieurs obstacles, et en premier lieu à obtenir l'aval des autorités de la concurrence compte tenu du poids des deux sociétés dans le financement aéronautique mondial.