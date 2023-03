Toyota électrise Valencienne !

(Boursier.com) — Le groupe Toyota vise pour son usine emblématique de Valenciennes une capacité de production de 300.000 voitures par an afin de répondre à la demande européenne en modèles hybrides, a expliqué le président de Toyota Motor Manufacturing France. Le site fondé en 2001 a produit l'an dernier 255.584 voitures, ce qui constitue la plus grosse usine automobile en France...

L'usine qui emploie 5.000 personnes devrait établir cette année un nouveau record de production avec plus de 280.000 unités produites, aidée par la demande pour la Yaris et sa version SUV Yaris Cross, vendues majoritairement en versions hybrides.

L'hybridation essence-électrique, point fort du groupe japonais qui a été précurseur en la matière, reste au coeur de la stratégie d'électrification du groupe, en attendant l'arrivé d'une gamme toute électrique que le nouveau SUV BZ4X fabriqué au Japon vient d'inaugurer...