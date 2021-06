TotalEnergies viserait un important portefeuille de projets de parcs éoliens

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies serait en lice pour reprendre un important portefeuille de projets de parcs éoliens appartenant à Renewable Energy Systems. Le géant de l'énergie ferait notamment face à la concurrence d'Enel et de RWE pour racheter ces actifs situés en France. Selon les sources de 'Bloomberg', RES a demandé aux prétendants de soumettre des offres fermes le mois prochain. Le portefeuille pourrait être évalué à au moins 800 millions d'euros. Les négociations se poursuivent et un nouveau soumissionnaire pourrait encore entrer dans la course, précise l'agence.

TotalEnergies a intensifié ses investissements dans l'énergie verte dans le cadre d'un plan visant à devenir neutre en carbone d'ici le milieu du siècle. La société, qui vise à figurer parmi les cinq premiers développeurs d'énergies renouvelables au monde d'ici 2030, a récemment ajouté le terme "Energies" à son nom pour souligner la part croissante des activités non pétrolières et gazières dans son portefeuille.

RWE, l'un des plus gros émetteurs d'Europe, investit également dans la transition énergétique et vise des émissions nettes nulles d'ici 2040. L'année dernière, la firme a racheté à Nordex un portefeuille de projets éoliens, principalement français, pour un peu plus de 400 millions d'euros. Enel, la plus grande compagnie d'électricité d'Europe, est peu présente en France. Elle s'est engagée à augmenter ses dépenses dans le domaine des énergies renouvelables tout en fermant des centrales à charbon.