TotalEnergies : une acquisition de plus de 5 milliards de dollars à l'étude ?

(Boursier.com) — TotalEnergies pourrait réaliser une grosse opération de croissance externe. Le géant français étudierait un rachat de Neptune Energy Group. Selon les personnes proches des discussions citées par 'Bloomberg', Total Energies fait partie des prétendants qui ont eu des discussions préliminaires avec Neptune sur une éventuelle prise de contrôle.

Soutenu par les firmes de private-equity Carlyle Group et CVC Capital Partners ainsi que par le fonds souverain chinois CIC, le producteur de gaz et de pétrole pourrait être valorisé plus de 5 milliards de dollars. L'entreprise avait auparavant suscité l'intérêt de l'Italien Eni, mais ce dernier aurait été refroidi par les attentes des fonds en matière de prix. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur un accord.

Fondée par Sam Laidlaw, l'ancien dirigeant de la société britannique Centrica, Neptune se préparait à entrer en bourse l'an passé mais les conditions sur les marchés financiers ont eu raison de l'opération. Neptune produit environ 130.000 barils équivalent pétrole par jour, dont trois-quarts de gaz.