TotalEnergies : un énorme partenariat avec Aramco en Arabie saoudite ?

(Boursier.com) — TotalEnergies pourrait conclure un nouveau partenariat d'envergure avec Saudi Aramco. Le géant français de l'énergie et le Chinois Sinopec font partie des entreprises en pourparlers pour investir dans le développement de Jafurah en Arabie saoudite. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', les différents acteurs discuteraient notamment de la construction d'installations pour exporter du gaz depuis l'un des plus grands champs gaziers inexploités au monde sous forme de gaz naturel liquéfié. Aramco chercherait à lever un total d'environ 10 milliards de dollars pour ce projet, selon les sources de l'agence. Les pourparlers sont en cours et aucune décision finale n'a été prise.

Saudi Aramco recherche des investisseurs qui pourraient l'aider à financer des projets intermédiaires et en aval de cet énorme projet gazier de Jafurah, d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, dans l'est du royaume. La société contrôlée par l'État a contacté des sociétés de capital-investissement et d'autres grands fonds qui investissent dans les infrastructures pour proposer des participations dans des actifs tels que des projets de capture et de stockage du carbone, des pipelines et des usines d'hydrogène, avait rapporté 'Bloomberg' en décembre.

La guerre en Ukraine a entraîné une forte augmentation de la demande de gaz naturel, menée par les pays européens qui s'approvisionnaient traditionnellement en Russie. Cela a conduit les États du Golfe à se lancer dans des plans ambitieux pour accroître leur production de gaz. L'Arabie saoudite possède certaines des plus grandes réserves de gaz au monde, mais les a à peine exploitées dans le passé. Désormais, Jafurah est un élément clé de la stratégie de Riyad visant à diversifier ses exportations au-delà du pétrole.