TotalEnergies : grosse cession à venir aux Etats-Unis ?

(Boursier.com) — TotalEnergies envisagerait une importante cession aux Etats-Unis. Le géant français de l'énergie et Saudi Basic Industries plancheraient en effet sur la vente d'une usine américaine géante qui fabrique des ingrédients chimiques utilisés dans de multiples produits du quotidien.

Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', les deux acteurs travailleraient avec un conseiller pour préparer la vente des lignes de production de styrène et de polystyrène de Carville, en Louisiane, dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter au moins 1 milliard de dollars. Les travaux n'en sont qu'à leurs débuts et les entreprises pourraient éventuellement décider de conserver l'usine, précisent les sources.

TotalEnergies et le plus grand fabricant de produits chimiques d'Arabie Saoudite possèdent conjointement l'usine de production de styrène de Carville, d'une capacité de 1,2 million de tonnes par an, selon le rapport annuel de 'TotalEnergies'. Total détient 100% de l'unité polystyrène. Ensemble, ils constituent la plus grande usine de styrène et de polystyrène au monde, selon TotalEnergies.