Teleperformance : des annonces à suivre ?

Teleperformance : des annonces à suivre ?







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après la presse indienne, Teleperformance serait un candidat potentiel au rachat du groupe indien Hexaware Technologies... Ce dernier est spécialisé dans l'automatisation des BPO. Toujours d'après certains échos rapportés par les journaux locaux, le prix d'acquisition serait de l'ordre de 2,5 Mds$. "La société ayant réalisé un chiffre d'affaires de 850 M$, l'acquisition se ferait sur un multiple proche de 3x EV/CA, contre 3,4x EV/CA 2021 pour Teleperformance", souligne Portzamparc qui estime que l'acquisition ferait sens et rentrerait dans les critères du groupe, à savoir : une forte croissance et des marges confortables (EBIT 13% vs 11% pour les Core Services de Teleperformance).

Les offres sur le dossier seraient attendues mi-août... "D'après notre scénario et dans les conditions décrites précédemment, nous estimons que le levier d'endettement 2022 monterait à 2,7x, le niveau atteint après l'acquisition d'Intelenet en 2018" conclut Portzamparc.