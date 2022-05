Télécoms : TDF attise les convoitises

(Boursier.com) — Les grandes manoeuvres sont lancées chez TDF. Selon les informations des 'Echos', la société canadienne d'investissement Brookfield Asset Management "donne cette semaine le coup d'envoi à la vente de ses 45% dans l'exploitant de 19.200 sites télécoms". Une première remise d'offres est attendue vers la mi-juillet, précisent les sources du quotidien. Brookfield a fait appel à Citigroup et Credit Suisse pour préparer la vente qui pourrait valoriser TDF à entre huit et dix milliards d'euros.

Orange, autrefois propriétaire de TDF, pourrait tenter de remettre la main sur cette société qui fournit des infrastructures stratégiques de diffusion et de télécommunications dans toute la France, ses antennes radio étant situées au sommet de la Tour Eiffel à Paris. Mais Christel Heydemann, la nouvelle dirigeante d'Orange, pourrait avoir d'autres priorités.

Parmi les autres candidats potentiels, le quotidien économique évoque "Vantage, la filiale d'infrastructures de l'opérateur allemand Vodafone, American Tower qui a racheté l'an dernier à Telefonica son exploitant de tours pour 7,7 milliards, ou encore Phoenix Tower International détenu par Blackstone et acquéreur des tours en République Dominicaine d'Altice. Digital Bridge (ex Colony Capital), EQT et GIP sont aussi cités". Le néerlandais APG qui dispose déjà de 22,5% du capital de TDF, "est aussi acheteur et dispose même d'une forme de droit de préemption. Ce qui lui offrirait de facto le contrôle du groupe", précise le journal.

La décision de Brookfield de se retirer de TDF intervient dans un contexte d'investissements frénétiques dans les sociétés européennes de tours de transmission, les principaux opérateurs, dont Deutsche Telekom et Vodafone, étant actuellement en pourparlers avec des fonds d'investissement pour vendre tout ou partie de leurs joyaux d'infrastructure.