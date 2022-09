Suez rachèterait à Veolia ses anciennes activités de déchets au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Retournement de situation au Royaume-Uni. Suez serait sur le point de racheter ses anciennes activités de déchets de l'autre côté de la Manche. Alors que Veolia a annoncé, début août, la cession de ces activités à Macquarie pour environ 2,4 milliards d'euros, Suez devrait finalement remporter la mise pour un montant équivalent. Selon les sources de 'Bloomberg', le nouveau Suez a obtenu le feu vert de ses propriétaires, dont Global Infrastructure Partners et Meridiam SAS, pour utiliser ses droits de préemption pour acquérir les actifs britanniques en question. Une annonce officielle pourrait intervenir dès aujourd'hui.

A la suite d'une enquête approfondie sur la fusion entre les deux groupes français, l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority) avait demandé à Veolia de vendre des "parties substantielles" de l'activité fusionnée, à savoir la division britannique des services de gestion des déchets de Suez, son activité britannique de services d'exploitation et de maintenance de l'eau industrielle et l'activité européenne de services mobiles d'eau de Veolia.

Suez disposant d'un "droit de refus" sur la revente de ses anciennes activités, le groupe désormais dirigé par Sabrina Soussan aurait décidé de passer à l'action pour récupérer ces actifs stratégiques. Dès la mi-juin, le 'Financial Times' avait évoqué une telle possibilité pour Suez. Une éventualité qui semble devenir concrète.