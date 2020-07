Suez : les grandes manoeuvres sont lancées

(Boursier.com) — Le grand chambardement a sonné chez Suez. Le groupe, qui a vocation à devenir le leader mondial des services à l'environnement à l'issue de son plan stratégique "Shaping Suez 2030", préparerait la vente de ses activités de gestion des déchets en Europe continentale. Selon les sources de 'Bloomberg', l'opération pourrait rapporter jusqu'à 3 milliards d'euros et constituer la plus grosse cession jamais réalisée par Suez.

La société travaillerait avec plusieurs conseillers sur la cession potentielle, qui comprend des opérations en Allemagne et dans les pays du Benelux. Suez pourrait commencer à lancer un appel d'offres au cours du second semestre de l'année.

Les désinvestissements font partie du plan sur quatre ans dévoilé en octobre dernier par Suez. Celui-ci comprend notamment des cessions d'actifs pouvant atteindre jusqu'à 4 milliards d'euros et des réductions de coûts d'un milliard d'euros d'ici 2023, "qui permettrait en partie d'améliorer la profitabilité opérationnelle et aussi d'augmenter le financement des investissements dans l'innovation et la digitalisation".

Outre les activités évoquées précédemment, Suez réfléchirait à se séparer de sa division suédoise de gestion des déchets. La branche pourrait être valorisée près de 400 millions d'euros. La société examinerait également la possibilité de céder le spécialiste espagnol de traitement des eaux, Aguas de Barcelona. L'opération pourrait rapporter environ 3 milliards d'euros à Suez. Les délibérations n'en seraient toutefois qu'à leur début, et Suez pourrait choisir de conserver l'entreprise espagnole si elle parvient à obtenir suffisamment de fonds grâce à la vente d'autres actifs.