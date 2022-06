Suez : flash back au Royaume-Uni ?

(Boursier.com) — Le groupe Suez préparerait une offre de rachat de son ancienne activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si l'autorité britannique de régulation de la concurrence bloque le rachat de cette unité par Veolia, rapporte le 'Financial Times' qui cite deux sources au fait du dossier. Suez dispose d'un droit de préemption sur l'activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si celle-ci devait être vendue à un prix fixé par Veolia...

L'entreprise serait désireuse de reprendre cette activité, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plusieurs centaines de millions de livres, poursuit le FT.

Rappelons que le groupe Veolia a obtenu en décembre dernier l'approbation des autorités européennes de la concurrence pour le rachat de Suez, opération qui s'est élevée à près de 13 milliards d'euros. En revanche, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés avait provisoirement conclu, après une enquête de phase 2, que la fusion de Veolia et de Suez entraînerait une "perte de concurrence dans la fourniture de plusieurs services de gestion des déchets et de l'eau au Royaume-Uni"..."Cette perte de concurrence pourrait alors conduire à des services plus coûteux et de moindre qualité, et à son tour à des factures de taxes municipales plus élevées, car les conseils locaux et certaines entreprises auraient moins de choix lors de l'achat de services clés de gestion des déchets et de l'eau", affirmait le régulateur.

La CMA rendra son avis final d'ici au 17 juillet...