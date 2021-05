STM : cap au nord ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe STM serait engagé dans une réflexion de fond qui pourrait déboucher sur une offre ciblant son concurrent norvégien Nordic Semiconductor, selon la publication financière 'MF', Milano Finanza. Selon ces sources, les discussions entre les deux parties auraient même déjà commencé et une offre pourrait être officialisée sous peu...

A la Bourse d'Oslo, le titre Nordic Semiconductor grimpe de plus de 10%, ce qui porte la capitalisation boursière du groupe à plus de 4 milliards d'euros. Le directeur financier du groupe norvégien a déclaré ne pas avoir connaissance d'un intérêt particulier de STM et n'a pas souhaité faire plus de commentaires sur ce dossier...