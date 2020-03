STM : accord trouvé ?

STM : accord trouvé ?









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — Le groupe STM a conclu un accord avec les syndicats pour réduire de la production de ses sites en France en raison de la crise sanitaire. La direction du groupe, qui indique que cet accord court jusqu'au 2 avril, a précisé que cette réduction pourrait aller selon les sites jusqu'à 50% des effectifs de production, selon l'agence Reuters.

L'accord de réduction de l'activité a été signé par les syndicats CFDT et CFE-CGC, qui représentent plus de la moitié des salariés du groupe. La CGT a voté contre et réclame la fermeture pure et simple des usines.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup est repassé de 'neutre' à 'achat' sur la valeur qui remonte de 4% ce jeudi à 14,50 euros.