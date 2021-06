Stellantis : vers une troisième "gigafactory" de batteries en Italie ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stellantis , né de la fusion entre PSA et FCA, pourrait finalement choisir de construire sa troisième gigafactory de batteries en Europe dans la péninsule italienne rapporte l'agence Reuters. Le dossier n'en serait qu'au stade des discussions préliminaires avec les autorités italiennes qui prévoient globalement de consacrer près de 24 milliards d'euros à la transition vers des technologies de mobilité plus propres et durables. Une enveloppe d'un milliard d'euros est prévue pour l'amélioration des industries italiennes de batteries et de production d'électricité éolienne et solaire.

Le constructeur pilote déjà deux projets de gigafactory en France et en Allemagne via une coentreprise avec Saft, filiale de TotalEnergies. Ces deux sites, qui représentent un investissement de 5 milliards d'euros, devraient produire suffisamment de batteries pour équiper un million de voitures par an à l'horizon 2028-2030. Rappelons que le groupe Stellantis compte offrir une version hybride ou électrique de tous ses modèles européens de voitures d'ici 2025. Ces motorisations devraient peser 70% des ventes européennes du groupe d'ici 2030.

Renault aurait de son côté déjà choisi le groupe chinois Envision-AESC pour la construction de l'usine de batteries qui devrait se situer à Douai pour des véhicules électriques de taille moyenne.