Stellantis : un partenariat avec un constructeur de véhicules électriques à l'étude en Chine ?

(Boursier.com) — Stellantis envisagerait un rapprochement avec un constructeur chinois de véhicules électriques afin de renforcer sa présence sur le plus grand marché automobile du monde. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', le groupe issu de la fusion en 2021 entre Fiat Chrysler et PSA a étudié la possibilité de travailler avec divers fabricants chinois de VE, et notamment Zhejiang Leapmotor Technologies.

Suivant les traces de ses rivaux, Stellantis envisagerait plusieurs options, dont un investissement dans une entreprise locale de VE et un partenariat commercial qui l'aiderait à se développer dans le pays. Les réflexions sont en cours et aucune décision finale n'a été prise par le deuxième constructeur automobile européen en termes de ventes, précisent les sources. D'autres constructeurs, dont Volkswagen, ont également exprimé leur intérêt pour un éventuel rapprochement avec Leapmotor, souligne l'agence. Mais la firme allemande a annoncé le mois dernier son intention d'investir 700 millions de dollars dans Xpeng et de développer conjointement des véhicules électriques en Chine.

Un partenariat cadrerait avec la stratégie " d'asset-light " en Chine que Carlos Tavares, DG de Stellantis, a lancée, après que l'entreprise eut arrêté la production dans sa seule usine Jeep en Chine l'année dernière et envisagé de mettre fin à toute construction automobile dans le pays. Le dirigeant s'est déclaré en juillet satisfait de sa décision de réduire ses effectifs, affirmant que ses rivaux Volkswagen et General Motors sont " sous pression " dans le pays alors que les constructeurs locaux réduisent leurs prix.

Stellantis a toujours une coentreprise avec Dongfeng Motor Group qui vend des voitures Peugeot et Citroën en Chine. Natalie Knight, nouvelle directrice financière de Stellantis, a indiqué le mois dernier que comprendre la Chine est essentiel pour le groupe en raison de l'importance du pays dans la transition vers les véhicules électriques. "Contrairement à certaines de nos autres régions, où nous occupons une position de numéro un ou deux avec presque toutes les marques du portefeuille, c'est un endroit où il y a beaucoup d'opportunités", a déclaré la dirigeante lors d'un point presse. "Nous avons également tiré de réels enseignements en tant qu'organisation".