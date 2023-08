Stellantis : l'Italie a un plan !

(Boursier.com) — Stellantis remonte de 0,6% à 17,70 euros sur le marché parisien ce mercredi, tandis que Citigroup a prudemment ajusté sa recommandation à "neutre", contre "acheter", et son objectif de cours à 18 euros, contre 21 euros. Le marché avait auparavant salué les solides résultats semestriels du constructeur automobile. Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a en effet dévoilé des comptes records fin juillet, même si sa marge opérationnelle ajustée s'est légèrement effritée sur la période, passant sur un an de 14,5% à 14,4%...

Interrogé sur cette évolution, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a répondu que cette mesure de l'efficacité globale du groupe restait significativement supérieure à celle affichée par Tesla et General Motors sur la période... "Il sera intéressant de voir où nous nous situerons dans le classement quand nous atteindrons le week-end", a-t-il ajouté, faisant référence aux nombreuses autres publications de résultats de constructeurs programmées sur la semaine.

Question de dosage

La stratégie de Carlos Tavares allie accent sur les marchés et les modèles les plus rentables et chasse permanente aux coûts... Cette politique a permis à Stellantis de ramener à 33% son point mort au premier semestre, contre moins de 40% l'an dernier et un objectif stratégique moyen terme à moins de 50%, a détaillé le dirigeant. Cela signifie que le groupe continuera de gagner de l'argent, même si ses ventes chutent des deux tiers, un moyen de le protéger "des aléas externes", a ajouté le directeur général. "Mais si le marché est plus compétitif en termes de prix, nous devons travailler plus dur sur les réductions de coûts afin de garantir que nous rendions au marché l'espace de respiration dont il a besoin tout en protégeant nos marges unitaires", a-t-il aussi prévenu...

"Rien à redire dans les principaux chiffres de Stellantis, des résultats très vigoureux à travers l'ensemble des régions", avait commenté Jefferies. Oddo BHF parlait de son côté d'une "performance impressionnante" et "bien supérieure aux attentes" (encore une fois)... A noter par ailleurs que MedioBanca avait rehaussé le curseur sur le titre à 26,7 euros ('surperformer') et que RBC Capital avait remonté son objectif de cours de 20 à 22 euros avec, là aussi, un avis à 'surperformer'.

Plan d'action en Italie

Les analystes notent par ailleurs que le gouvernement italien compte mettre en place d'ici la fin de l'année un vaste plan pour son secteur automobile à l'horizon 2030 avec Stellantis et d'autres constructeurs... Lors d'une réunion à Rome, le ministre de l'Industrie Adolfo Urso a déclaré aux syndicats "être en discussion" avec le groupe né en 2021 de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, afin d'établir un programme de travail d'ici la fin septembre.

Selon des sources rapportées par l'agence Reuters, ce programme aura notamment pour objectif l'augmentation de la production de véhicules en Italie, le renforcement des activités de 'R&D', l'amélioration de l'efficacité en termes de coûts de main-d'oeuvre, d'énergie et de logistique, l'investissement dans la transition écologique, ainsi que la formation des employés... Ce plan à long terme impliquera également les syndicats, les régions et le groupe de pression automobile Anfia.

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré le mois dernier que l'objectif de production d'un million de véhicules en Italie était "tout à fait à la portée du groupe", mais que le soutien du gouvernement était "essentiel"...