Stellantis : avance ses pions en Chine

(Boursier.com) — Stellantis s'apprête à passer à la vitesse supérieure en Chine. En difficulté sur le plus grand marché automobile mondial, le constructeur issu du rapprochement entre Fiat Chrysler et le Groupe PSA prépare son passage à l'offensif. Dans un premier temps, le groupe dirigé par Carlos Tavares prendrait le contrôle de sa coentreprise locale avec Guangzhou Automobile Group, croit savoir 'Bloomberg', en citant des sources proches du dossier. Cette opération interviendrait dès l'an prochain, lorsque les règles chinoises sur les JV détenues par des firmes étrangères seront assouplies.

Cette JV, détenue actuellement à 50/50 entre les deux partenaires, produit uniquement des véhicules de la marque Jeep (Jeep Cherokee, Renegade, Compass...). Elle n'aurait vendu que 12.288 voitures, toutes des SUV, au cours des sept premiers mois de l'année. La semaine passée, GAC a d'ailleurs indiqué que la JV allait fermer l'une de ses deux usines en Chine d'ici mars prochain et transférer sa production de Canton à Changsha pour "augmenter le taux d'utilisation des usines et réduire les coûts". L'usine de Changsha a une capacité de 164.000 véhicules par an.

Depuis des mois, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, promet aux investisseurs un plan pour améliorer les piètres performances du constructeur automobile en Chine. Il a dernièrement déclaré que l'entreprise "avançait très bien", et que d'ici la fin de l'année, elle disposerait d'une stratégie complète comprenant un nouveau modèle commercial "innovant". Le groupe prévoirait notamment d'introduire sa marque Opel dans le pays, en proposant des véhicules entièrement électriques.

Sur les 3,6 millions de véhicules que la société a vendus dans le monde au cours du premier semestre, environ 50.000 ont été livrés en Chine. Sa part de marché locale est tombée à 0,5%, alors qu'elle est à deux chiffres dans toutes les autres régions en dehors de l'Asie.