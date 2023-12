SpaceX valorisé 175 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — SpaceX a entamé des discussions sur la vente d'actions d'initiés à un prix qui valoriserait la société spatiale d'Elon Musk à 175 milliards de dollars ou plus, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence Bloomberg. Le groupe discuterait ainsi d'une offre qui pourrait aller de 500 millions à 750 millions de dollars, ont déclaré certaines sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les informations sont confidentielles. SpaceX envisagerait d'offrir des actions à environ 95$ pièce. Les conditions et la taille de l'offre pourraient changer en fonction de l'intérêt des vendeurs initiés et des acheteurs. Une valorisation de 175 milliards de dollars représente une prime par rapport à la valorisation de 150 milliards atteinte dans le cadre d'une offre antérieure cet été.

Cette valorisation ferait de SpaceX l'une des 75 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, relève Bloomberg, notant que cela équivaut à la valorisation boursière de T-Mobile USA ou à celle de Nike.

SpaceX, basé à Hawthorne, en Californie, domine le marché des services de lancement spatial commercial avec ses fusées Falcon, rappelle Bloomberg. Le groupe envoie également des charges utiles en orbite pour des clients du secteur privé, ainsi que pour la NASA et d'autres agences gouvernementales. SpaceX exploite par ailleurs son service Internet depuis l'espace Starlink, ancré par une constellation croissante de satellites en orbite terrestre basse. Bloomberg précise que SpaceX est en passe de réaliser des revenus d'environ 9 milliards de dollars cette année sur les activités de lancement de fusée et celles de Starlink. Les ventes devraient atteindre environ 15 milliards de dollars en 2024. SpaceX discute par ailleurs d'une introduction en bourse de Starlink qui pourrait intervenir en fin d'année prochaine...