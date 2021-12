Sony : du changement pour 2022 ?

(Boursier.com) — Les équipes de direction de la PlayStation de Sony plancheraient actuellement sur un réajustement des services d'abonnement donnant accès à son catalogue de jeux vidéo, rapporte l'agence Bloomberg qui précise que le lancement serait prévu au printemps 2022...

Le fabricant de consoles propose actuellement deux offres d'abonnement. Playstation Now et PlayStation Plus. La future plateforme d'abonnement devrait fusionner ces deux services existants et conserverait uniquement le nom de PlayStation Plus... Cette offre se déclinerait en trois parties : la première serait la réplique des fonctionnalités proposées par le PlayStation Plus. La deuxième permettrait d'avoir accès à davantage de jeux PS4 et PS5 et la dernière donnerait accès à un vaste catalogue de titres plus anciens issus de la première PlayStation, la PS2, la PS3 et de la PSP.

La bataille de l'abonnement aux jeux vidéo constitue le futur nerf de la guerre du secteur autour du développement rapide du "cloud gaming" face à l'américain Microsoft qui propose son déjà fameux "Game Pass"...

