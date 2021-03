Société Générale : une finale Amundi/State Street pour Lyxor ?

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Ils ne seraient plus que deux en lice ! La finale pour la reprise de Lyxor opposerait le favori Amundi à l'Américain State Street Global Advisors. Alors que les prétendants au rachat de la filiale de gestion d'actifs (ETF) de la Société Générale étaient initialement nombreux, les derniers candidats encore en course, tels que l'Allemand DWS et l'Américain Northern Trust auraient jeté l'éponge.

Selon 'Reuters', qui cite quatre sources proches des négociations, la valorisation de Lyxor se situerait aujourd'hui entre 400 et 500 millions d'euros, alors que SocGen visait au départ un prix d'un milliard. Cette baisse s'explique par les risques qui entourent les perspectives de croissance et par les conséquences de la crise du coronavirus, soulignent les sources de l'agence.

Pour Amundi, déjà numéro un européen du secteur avec environ 1.700 milliards sous gestion fin 2020, une acquisition de Lyxor serait une opération de croissance externe logique mais le groupe n'entend pas pour autant faire monter les enchères, ont dit les sources à Reuters. State Street cherche de son côté activement à se renforcer sur le marché européen.

Pionnier de la gestion indicielle en Europe, Lyxor, qui avait en février environ 82,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion investis dans des fonds indiciels (exchanged-traded funds, ETF), peine à faire face à l'offensive du géant américain BlackRock dans ce 'segment low-cost' qui draine la majorité des flux d'investissements. Sa cession donnerait des ressources supplémentaires à la Société Générale qui a engagé une vaste restructuration de ses activités pour renouer avec les profits.