Société Générale : nouvelles rumeurs de vente d'actifs

(Boursier.com) — Nouveau bruit de couloir autour de la Société Générale. L'établissement de la Défense aurait relancé une potentielle vente de sa banque privée britannique Kleinwort Hambros. Selon des sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', la SocGen étudie avec divers conseiller l'intérêt du marché pour cette unité. Il n'y néanmoins a aucune certitude que les travaux déboucheront sur une transaction.

Hambros, qui propose des services de banque privée aux riches londoniens depuis près de deux siècles, a été acquise par SocGen en 1996. La société s'est développée grâce à des accords ultérieurs, notamment des rapprochements avec Kleinwort Benson et l'unité de clientèle privée de Barings Asset Management. Elle gère désormais environ 12 milliards de livres sterling, précise l'agence. La banque française a tenté de vendre l'entreprise en 2019, mais n'avait alors pas trouvé de repreneur approprié. Certaines parties intéressées auraient été rebutées, à l'époque, par le manque d'envergure et les coûts de restructuration en cours.

La SocGen plancherait également sur la vente éventuelle de son unité de banque privée suisse. Dans le pays, SocGen s'adresse aux clients locaux, luxembourgeois et monégasques, avec des services allant du financement d'avions et de yachts à la planification patrimoniale. À l'échelle internationale, SocGen affirme gérer environ 143 milliards d'actifs au sein de sa banque privée dans 15 pays.

Ces cessions s'inscriraient dans le cadre de la stratégie mise en place par le nouveau DG, Slawomir Krupa, destinée à faire remonter la valeur de la banque en se débarrassant de ses activités non stratégiques. La SocGen a annoncé ce matin la cession totale des parts du groupe dans ses filiales locales africaines, Société Générale Burkina Faso et Banco Société Générale Moçambique, actuellement détenues respectivement à 52,6%, et 65%, au groupe Vista.

La banque travaille également sur la cession de son unité de conservation, connue sous le nom de SGSS, et de l'activité de financement d'équipement (SGEF).