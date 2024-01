Société Générale : des centaines d'emplois supprimés en France ?

(Boursier.com) — Société Générale s'apprêterait à supprimer des centaines d'emplois en France dans le cadre des efforts de son directeur général Slawomir Krupa pour réduire les coûts. Selon les informations obtenues par 'Bloomberg News' juste avant le week-end, la banque de la Défense devrait annoncer les licenciements dans l'ensemble de ses activités domestiques dans les prochaines semaines. Plus de 500 postes pourraient être concernés, selon l'une des sources de l'agence. Les métiers (banque d'investissement, banque de détail, etc.) ne seraient pas impactés et aucun départ ne serait contraint, croit de son côté savoir le quotidien 'Les Echos'.

La banque comptait près de 56.000 salariés à temps plein en France fin 2022 et plus de 115.000 dans le monde, selon son dernier rapport annuel. S.Krupa s'est engagé à réduire ses dépenses de 1,7 milliard d'euros d'ici 2026 et à ramener le ratio charges/revenus de l'entreprise en dessous de 60%, dans le but de renforcer la solidité du capital du prêteur.

Si la SocGen dit espérer économiser 600 millions d'euros en améliorant l'efficacité de ses systèmes informatiques, elle entend également simplifier son organisation. Les projets en cours, tels que la fusion des unités de banque de détail en France ou l'intégration de Leaseplan dans sa division de leasing automobile Ayvens - anciennement connue sous le nom d'ALD - devraient également contribuer à améliorer l'efficacité.