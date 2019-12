Société Générale chercherait déjà le successeur de Frédéric Oudea

Société Générale chercherait déjà le successeur de Frédéric Oudea









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le mandat de Frédéric Oudea à la tête de la Société Générale prendra fin dans plus de trois ans. Pourtant, la banque rouge et noire aurait déjà entamé la recherche formelle de son successeur. Selon des sources proches de la SocGen citées par 'Bloomberg', le conseil de surveillance chercherait un remplaçant autant en interne qu'en externe. L'établissement serait prêt à travailler avec le cabinet Egon Zehnder pour l'aider à identifier des candidats potentiels.

Dans un contexte guère porteur pour le secteur, Frédéric Oudea a entrepris la plus grande restructuration de la banque depuis des années en annonçant notamment la suppression de 1.600 emplois et une vaste restructuration de sa BFI avec la fin du trading pour compte propre et l'arrêt des activités de gré à gré sur les matières premières. Un important programme de réductions de coûts a également été mis en place afin de préserver le leadership traditionnel de la banque dans des secteurs comme les dérivés sur actions et de renforcer son capital.

Patron emblématique de la SocGen depuis plus d'une décennie, Frédéric Oudea a été reconduit dans ses fonctions pour un mandat de quatre ans en mai dernier. Il est entouré de quatre directeurs généraux délégués : Philippe Aymerich, Séverin Cabannes, Philippe Heim et Mme Diony Lebot. Parmi eux se trouve peut être le futur PDG de l'établissement de la Défense.