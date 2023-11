Société Générale : cession en vue ?

(Boursier.com) — Société Générale pourrait se séparer de Hanseatic Bank, son activité de banque de détail en Allemagne. L'établissement rouge et noire étudierait cette option dans le cadre des projets de Slawomir Krupa visant à augmenter la valorisation de la banque en se débarrassant de ses activités non stratégiques. Selon les sources proches du dossier de 'Bloomberg', la SocGen discute avec des conseillers alors qu'elle envisage de se débarrasser de la Hanseatic Bank, la firme basée à Hambourg qu'elle détient en collaboration avec l'emblématique détaillant allemand Otto Group.

La banque, détenue majoritairement par la SocGen depuis 2005, propose des prêts à la consommation, des cartes de crédit, des assurances et de l'affacturage, selon son site Internet. L'opération pourrait rapporter quelques centaines de millions d'euros, selon les sources de l'agence. Fondée en 1969, la banque Hanseatic emploie plus de 500 personnes et afficherait un rendement des capitaux propres de 15%.

Cette vente potentielle intervient alors que Barclays recherche également un acheteur pour son activité allemande de crédit à la consommation.