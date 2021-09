Société Générale : Boursorama pourrait reprendre ING France

(Boursier.com) — Société Générale, via sa filiale Boursorama, devrait déposer une offre de rachat pour ING France. Selon les informations des 'Echos', la banque de la Défense "fait partie des candidats les plus déterminés". " Le rachat d'ING et de son portefeuille clients, estimé autour d'un million de personnes, représente une opportunité de croissance très intéressante pour le groupe", précise le quotidien économique.

Les autres grandes banques françaises ne seraient pas intéressées par le dossier. Le fonds américain Cerberus, qui vient de reprendre la banque de détail de HSBC en France, et Orange Bank pourraient en revanche se porter candidat même si les deux acteurs semblent avoir d'autres priorités. Des établissements étrangers pourraient également tenter leur chance même si aucun nom n'a jusqu'ici filtré.

La banque en ligne néerlandaise a annoncé à la mi-juin avoir engagé une réflexion stratégique sur son activité de banque de détail en France.